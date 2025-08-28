Новая госпошлина за техосмотр с 1 сентября: кто будет платить — владелец авто или оператор?

Стоимость госпошлины составит 500 рублей.

© Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

С 1 сентября 2025 года список транспортных сборов в России пополнится новым платежом. Платным станет оформление диагностической карты (ДК), подтверждающей, что автомобиль прошёл техосмотр и соответствует техническим требованиям.

Электронная версия документа загружается в базу и становится доступна для проверки сотрудниками ГАИ. Сейчас эта процедура проводится бесплатно, но с первого дня осени она будет стоить 500 рублей. Однако не совсем ясно, кто обязан платить за регистрацию диагностической карты — оператор, который провёл техосмотр, или автовладелец.

«Обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства», — приводит «Коммерсантъ» слова представителя МВД.

Напомним, что с 1 сентября также станет платной выписка из госреестра транспортных средств. Эта справка нужна для проверки юридической «чистоты» автомобиля, истории регистрации и прочего. Стоимость выписки составит 50 рублей.

Новые камеры и штрафы, повышение пошлин и утильсбора: какие изменения ждут водителей после 1 сентября