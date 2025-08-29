Ford отзывает около 1 млн автомобилей из-за проблем с безопасностью

Второй масштабный отзыв за два дня.

Американский концерн Ford объявил сразу несколько новых отзывных кампаний. Обязательному визиту в сервисный центр подлежат почти полмиллиона машин, сообщает Independent.

Примерно на 500 тысячах автомобилях «Голубого овала» может быть установлен дефектный тормозной шланг, что чревато утечкой в системе и потерей тормозного усилия. Еще 213 тысяч машин отозваны из-за неисправности задних фонарей, а 100 тысяч подлежат ремонту по причине возможного разрыва подушки безопасности при срабатывании.

Проблемы с тормозами обнаружены на внедорожниках Ford Edge 2015-2018 годов выпуска и кроссоверах Lincoln MKX, сошедших с конвейера с 2016 по 2018 годы. Сведений по моделям в двух других отзывах на данный момент нет.

Накануне американская компания отозвала 355 тысяч машин из-за неработающей приборной панели.

Таким образом, общее количество отзывов Ford с начала нынешнего года достигло уже 107 штук. Для сравнения, второе место по числу ремонтных кампаний занимает Stellantis (FCA) – 21 акция. В количественном выражении цифры тоже несопоставимые: если Volkswagen, General Motors, Mercedes, Honda и Hyundai вместе взятые в этом году отозвали 77 автомобилей, то Ford вернул уже почти 3 млн машин.

