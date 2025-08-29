Стала известна стоимость Lada Granta с завода в Киргизии

Самая бюджетная модель АвтоВАЗа киргизской сборки будет называться Muras Granta.

Автомобили АвтоВАЗа киргизской сборки в первые три года после запуска производства будут продаваться со скидкой. Об этом рассказали в инвестиционном фонде Central Asia Capital, при поддержке которого будет запущен проект.

Как стало известно ранее на этой неделе, АвтоВАЗ и Central Asia Capital готовят к запуску предприятие в Кыргызстане. На конвейер встанут все массовые модели российской компании, выпускаться они будут под местным брендом Muras.

«Базовая цена автомобиля — $10 400 с возможным снижением на 15% в первые три года», — сообщили в пресс-службе Central Asia Capital.

Таким образом, в рублевом эквиваленте самая бюджетная модель АвтоВАЗа киргизской сборки будет стоить 835 016 или 730 639 рублей. Lada Granta, выпускаемая тольяттинским заводом, в минимальной комплектации стоит 749 000 рублей, а при покупке по государственной программе автокредитования — 545 930 рублей.

Производство автомобилей АвтоВАЗа на заводе в Киргизии стартует в 2026 году и будет поэтапно увеличено с 1500 до 7000 штук в год. Поставлять машины Lada/Muras будут не только на внутренний рынок, но в соседние Казахстан и Таджикистан, а также в Туркменистан, Афганистан и страны Балканского полуострова, как Румыния и Болгария.

Инвестиции в производство автомобилей российского концерна в Киргизии составят $30 млн, что эквивалентно 2,4 млрд рублей.

