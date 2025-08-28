Bugatti, посторонись: производитель пылесосов из Китая построит электрический гиперкар

Если верить разработчикам, супертехнологичная машина станет прямым конкурентом Bugatti Veyron.

© Bugatti

Китайский производитель пылесосов Dreame Technology объявил о планах по выпуску автомобиля. Причём это будет не кроссовер или седан, а гиперкар, который, как заявляют в самой компании, бросит вызов Bugatti Veyron, одной из самых быстрых в мире серийных машин с 1001-сильным мотором W16 и максимальной скоростью 431 км/ч.

Как ни странно, строить мощные двигатели в компании из пригорода Шанхая умеют. Несколько месяцев назад Dream получил сертификат на выпуск пылесосов с мотором, выдающим 200 000 об/мин. Эти наработки, как считается, пригодятся инженерам в создании гиперкара.

© Dreame

Помимо мощного электрического двигателя, гиперкар Dreame Technology будет оснащаться продвинутой системой искусственного интеллекта, которая сможет обучаться и подстраиваться под привычки, предпочтения и настроение автовладельца. Ещё машина будет взаимодействовать с экосистемами умного дома и мобильными устройствами.

«Сегменту автомобилей класса люкс сильно не хватает электрических гиперкаров с системой искусственного интеллекта. И пока традиционные ультралюксовые марки Bugatti и Bentley не торопятся переходить на новые технологии, мы продемонстрируем, что такое автомобили класса ультра-люкс нового поколения», — приводит амбициозное заявление Dreame Technology портал CarNewsChina.

По сведения СМИ в Поднебесной, компания уже привлекла к проекту свыше тысячи специалистов как из автопрома, так и сферы ИИ-технологий. Презентация безымянной пока машины запланирована на 2027 год.

Dreame — не первый производитель пылесосов, решивший покорить автоиндустрию. В конце 2010-х за разработку машины взялась сингапурская компания Dyson и за несколько лет вложила $700 млн в создание электрического кроссовера. На финальной стадии разработки проект был признан убыточным и закрылся.

Удастся ли китайскому производителю бытовой техники воплотить свой смелый проект в реальность? Узнаем в ближайшие два года.

