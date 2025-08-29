Юрист рассказала об изменениях для автомобилистов с 1 сентября

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева рассказала РИА Новости, что российские автомобилисты с 1 сентября столкнутся с рядом нововведений, которые затронут как правила дорожного движения, так и административные процедуры.

Так, с начала сентября вступят в силу новые правила перевозки детей, которые приводят их в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам. По словам Соловьевой, это позволит устранить существующие правовые пробелы и повысить безопасность юных пассажиров.

Эксперт добавила, что ужесточаются требования к действиям водителей при приближении транспорта с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Она пояснила, что водителям необходимо перестраиваться в другой ряд или на обочину, запрещается обгонять спецтранспорт и двигаться на его скорости, а также находиться в непосредственной близости от таких машин.

Кроме того, Соловьева подчеркнула, что с 1 сентября увеличиваются государственные пошлины и ужесточаются требования к медкомиссиям для водителей-профессионалов. Она уточнила, что возрастает стоимость регистрационных действий с транспортными средствами и выдачи или замены водительских удостоверений, а профессиональные водители будут проходить медицинское освидетельствование по более строгим правилам.

Автоюрист также рассказала о расширении перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортом и обновлении порядка медосвидетельствования на состояние опьянения. По ее словам, добавлены новые заболевания, включая детский аутизм, а ахроматопсия переименована в «аномалии цветового зрения». Кроме того, увеличен временной интервал между пробами на алкотестере с 20 до 25 минут.

Соловьева отметила, что с начала осени будут введены ограничения на экспорт бензина и вступят в силу изменения в регулировании рынка такси. Она пояснила, что это направлено на стабилизацию цен и обеспечение достаточного объема топлива на внутреннем рынке, а для юридических лиц с иностранным участием в сфере такси будет ограничена возможность осуществления деятельности.

