Систему «Платон» могут запустить на региональных дорогах

Идея оплаты за проезд большегрузов по региональным трассам находится на рассмотрении.

Министерство транспорта России изучает идею распространения на региональные дороги оплаты проезда «Платон» для большегрузов свыше 12 тонн Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С 2015 года «Платон» действует на федеральных трассах. Средства, полученные за проезд большегрузных машин, идут на ремонт и улучшение состояния этих дорог. Уже не первый год в СМИ ходят разговоры о том, что функционал системы планируется расширить на региональные дороги, входящие в состав опорной сети, а это примерно 70 тысяч километров. В правительстве отметили, что идея действительно находится на рассмотрении, но решение не принято.

«Возможность и варианты распространения системы «Платон» на региональные дороги будут оцениваться после проведения соответствующих исследований и экономического моделирования», — приводит слова представителя Минтранса газета «Известия».

По данным Минтранса, по состоянию на 2025 год в «Платоне» зарегистрировано около 860 тысяч перевозчиков и 1,8 млн грузовиков. С начала запуска госсистемы 10 лет назад в Федеральный дорожный фонд поступило более 300 млрд рублей.

