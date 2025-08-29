В Формуле 1 впервые задействовали электрогрузовик для перевозки машин и оборудования на Гран-при

Электрический Mercedes-Benz eActros 600 проехал свыше 600 км от базы команды Mercedes в английском Брэкли до трассы в нидерландском Зандворте.

© Mercedes-Benz

Заводская команда Mercedes-AMG в Формуле 1 стала автором исторического события. Впервые за 76 лет существования чемпионата мира гоночные машины и оборудование доставили на Гран-при на грузовой технике без двигателя внутреннего сгорания, говорится в официальном заявлении.

Экс-чемпионская команда задействовала полностью электрический трейлер Mercedes-Benz eActros 600. Грузовик преодолел расстояние в 673 км от базы команды в британском Брэкли до автодрома Зандворт в Нидерландах.

© Mercedes-Benz

«Это очередное доказательство того, что эра электрификации автотранспорта уже наступила, и проблемы запаса хода больше нет», — прокомментировал достижение представитель Daimler Truck UK.

Mercedes-Benz eActros 600 оснащается мощной литий-железо-фосфатной батареей емкостью 600 кВт·ч и проезжает 500 км на одной зарядке, а пополнение запаса электроэнергии с 20% до 80% заряда занимает всего 25 минут.

В ближайшие несколько лет Mercedes-AMG планирует задействовать электрический грузовик для перевозки оборудования на все европейские этапы. Сейчас в Старом свете проводится девять гонок – в Италии (две в календаре 2025 года), Монако, Испании, Австрии, Великобритании, Бельгии, Венгрии и Нидерландах.

