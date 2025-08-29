Китайским автопроизводителям упростили доступ на российский рынок

У зарубежных компаний появился дополнительный стимул для открытия производства в России.

Китайским и другим зарубежным автопроизводителям станет проще организовать производство машин в России. Причина — Минпромторг РФ снизил требования к локализации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

С 2022 года отечественные и зарубежные автопроизводители, выпускающие автомобили в России, получают от государства компенсацию за оплату утильсбора. Это сотни тысяч рублей за каждый новый автомобиль, сошедший с конвейера.

До сих пор на возврат уплаченных средств могли претендовать только автокомпании, набирающие 3700 баллов за локализацию. Чем больше российских материалов, сырья и комплектующих задействовано в производстве, тем выше этот показатель. И теперь данный проходной балл снижен более чем в два раза — до 1500 очков.

Другими словами, если раньше компенсацию за утильсбор из производителей легковых автомобилей могли получить только АвтоВАЗ и УАЗ, то под сниженную планку подпадают тульский Haval, «Москвич», бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, где выпускают автомобили Solaris.

«Предлагаемый механизм выглядит очень привлекательным для инвесторов и новых автопроизводителей. Существующим производствам это позволит рассмотреть возможность расширения производимой в России линейки моделей», — рассказал директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев.

На сегодняшний день лишь один зарубежный автопроизводитель, китайский Great Wall Motor, имеет собственный завод в России — предприятие в Тульской области, где выпускают автомобили и двигатели Haval. Остальные в лучшем случае поставляют готовые машинокомплекты партнёрским заводам, как китайский JAC, автомобили которого собирают под брендом «Москвич».

