Названы самые популярные в России автомобили стоимостью до 1 млн рублей

Представлен топ-10 самых часто приобретаемых авто с ценником в пределах миллиона рублей.

Российская Lada Granta возглавила рейтинг онлайн-продаж автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей. Об этом говорится в результатах исследования СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто.

Эксперты изучили продажи подержанных автомобилей с начала 2025 года и пришли к выводу, что на сегодняшний день медианный чек на покупку машины онлайн в России составляет именно один миллион рублей.

«Сегмент автомобилей стоимостью до миллиона рублей остаётся одним из самых массовых и востребованных на российском рынке. Ведь разнообразие автомобилей в этой ценовой категории довольно велико: от компактных ситикаров до кроссоверов, от отечественных моделей до культовых иномарок», — рассказали в СберАвто.

Крупнейшую долю продаж в этом сегменте занимают отечественные бренды Lada, «Москвич» и УАЗ — 16%. На южнокорейские Kia и Hyundai приходится 15% всех сделок, на немецкие Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi — 13%. Следом идут американские Ford и Chevrolet — 9% от общего объема авто, приобретаемых дешевле миллиона рублей. «Японцы» Toyota, Nissan, Honda и Mazda занимают 8% от общего объема авто, приобретаемых дешевле миллиона рублей.

10 самых востребованных автомобилей в России стоимостью до 1 млн рублей

Lada Granta (6% — доля модели в ценовом сегменте); Ford Focus (5%); Hyundai Solaris (4%); Kia Rio (3,5%); Lada Vesta (3%); Volkswagen Polo (2,5%); Chevrolet Cruze (2,5%); Opel Astra (2,5%); Skoda Octavia (2%); BMW 3 Series (1,5%).

Основная часть онлайн-сделок в сегменте до 1 млн рублей приходится на покупку автомобилей возрастом от 10 до 15 лет. Чаще всего покупатели выбирают машины 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех приобретаемых авто в исследуемой выборке. Популярны также автомобили 2008 года, на которые приходится 10% продаж, и модели 2011 года (9%).

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

