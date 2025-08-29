Самый мощный в истории Aston Martin Vantage появится на гонках Формулы 1

«Заряженный» гранд-турер стал автомобилем безопасности в Ф1.

Есть в гонках Формулы 1 одна машина, которая всегда едет первой – это автомобиль безопасности, задающий темп гоночным болидам во время аварии на трассе или сильного дождя. И во второй части сезона-2025 в пелотоне будет новый лидер — «заряженный» Aston Martin Vantage S, объявили в британской компании.

Новинка с литерой S в названии заменит гранд-турер Vantage обычной модификации, который с 2021 года наряду с моделями Mercedes-AMG выполнял обязанности машины безопасности. От предыдущей модели эта версия отличается форсированным 4,0-литровым битурбовым двигателем V8, выдающим 680 л.с. (800 Н·м). Это на 15 л.с. мощнее, чем на сейфти-каре предыдущего поколения, хотя крутящий момент не изменился.

Разгонная динамика автомобиля безопасности улучшилась на 0,1 секунды – до «сотни» до 3,4 секунды. Максимальная скорость, правда, стала чуть поменьше: 322 против 325 км/ч. Но этого хватит вполне, учитывая, что в режиме сейфти-кара пилоты Ф1 на самых скоростных участках трассы едут не больше 240-250 км/ч.

Автомобиль получил несколько модификаций для соответствия требованиям Международной автомобильной федерации (FIA), отвечающей за безопасность на этапах Формулы 1: каркас безопасности, гоночные сиденья с многоточечными ремнями, радиосвязь с башней управления гонкой, несколько экранов для передней панели, на которые передаются картинка трансляции и информация от дирекции гонки. Над линией крыши установлена LED-балка, также светодиодная подсветка с надписью «Safety car» установлена на заднем бампере.

Окрашен Aston Martin Vantage S в такой же тёмно-зелёный цвет, что и машины команды Aston Martin, за которую выступает двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо.

Дебют нового автомобиля безопасности Aston Martin Vantage S состоится на Гран-при Нидерландов в Зандворте в последние выходные лета. Высока вероятность, что эта машина появится на трассе во время гонки, так как синоптики обещают дождь на воскресенье. А практически ни одна дождевая гонка в современной Ф1 не обходится без сейфти-кара.

