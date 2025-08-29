Названы самые распространенные нарушения ПДД в Москве в 2025 году

Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают автомобилисты в столице? Рассказали в Дептрансе.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

За первые семь месяцев 2025 года автоматические камеры фото- и видеофиксации на дорогах в Москве зафиксировали 11,7 млн случаев превышения скоростного режима. Это самое распространённое нарушение в столице, на которое приходится 53% от всех случаев, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Чаще всего водители нарушают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч — в 98% случаев. Как отметили в ведомстве, именно это нарушение чаще всего становится причиной ДТП.

Всего в Москве с января по июль было зафиксировано 21,4 млн различных нарушений ПДД. Второе место в антирейтинге занимает несоблюдение дорожной разметки – 3,1 млн случаев. Третья строчка осталась за набором таких нарушений, как езда с непристёгнутым ремнём, использование телефона за рулём, езда без ближнего света фар — 1,9 млн нарушений.

Топ-5 самых распространённых нарушений, зафиксированных камерами в Москве в январе-июле 2025 года:

Превышение скорости — 11,7 млн случаев (53%); Нарушение правил дорожной разметки — 3,1 млн (14%); Непристёгнутый ремень безопасности, телефон без специального устройства, езда с выключенными фарами — 1,9 млн (9%); Игнорирование дорожных знаков — 1,7 млн (8%); Проезд по выделенной полосе — 640 тыс. (3%).

На эти пять нарушений приходится 87% от всех случаев, зафиксированных дорожными камерами в столице России.

В Дептрансе отметили, что по состоянию на сегодняшний день на московских дорогах установлено 3,8 тысячи автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Эти устройства способны зафиксировать 64 вида нарушений ПДД.

