Быстрее Porsche 911 GT3: рассекречена «заряженная» ​​Tesla Model Y

Батарейный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Компания Tesla представила Model Y Performance, спортивную версию своего электрического кроссовера. По разгонной динамике эта «горячая» модель превосходит даже Porsche 911 GT3, один из самых популярных трековых суперкаров в мире, передаёт AutoCar.

«Заряженный» Model Y получил двухмоторную силовую установку Performance 4DU, как на спортивном седане Model 3 Performance. Мощность этого агрегата составляет 460 л.с., что на 85 сил больше, чем на любой другой версии Model Y.

С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,3 секунды. Вышеупомянутый Porsche 911 GT3 преодолевает спринт до 100 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость Tesla, правда, намного меньше: 250 км/ч против 320 км/ч, хотя разница не в последнюю очередь обусловлена электронным ограничителем.

Новая тяговая батарея обеспечивает запас хода до 580 км – это всего на 6 км, чем способна преодолеть обычная Model Y в расширенной комплектации. Помимо новой силовой установки и более ёмкого аккумулятора, кроссовер американской марки получил адаптивные амортизаторы и в целом модернизированную подвеску.

Отличить спортивную модификацию от стандартной можно и по облику. Model Y Performance получил аэродинамичный обвес с новыми передним и задним бамперами, карбоновым спойлером. Дополняют новый образ 21-дюймовые легкосплавные диски в спортивном дизайне и красные тормозные суппорты.

Производство Model Y Performance будет налажено на немецком заводе Tesla в городе Бранденбург, расположенном рядом с Берлином. Поставки автомобилей заказчикам начнутся уже в октябре этого года. На первых порах «горячий» электрокроссовер будет доступен только в Европе и на Ближнем Востоке, однако в дальнейшем появится и на других рынках.

Стоимость Tesla Model Y Performance — от $72 400 (5,8 млн рублей). Это на $10 500 (843 тысячи рублей) дороже Long Range, самой дорогой комплектации в линейке обычной модели.

