В МВД предложили сократить в 60 раз срок уплаты штрафов для одной категории машин
При неоплате штрафа автомобилисту будет запрещён выезд за границу.
Министерство внутренних дел (МВД) РФ выступило с предложением значительно уменьшить срок уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Поправки касаются только одной категории автомобилистов.
Ведомство подготовило законопроект, предусматривающий новые меры по отношению к собственникам автомобилей, зарегистрированных за пределами России. Сейчас владельцы автомобилей с иностранными номерами, как и автовладельцы машин с российскими номерами, обязаны погасить штраф за нарушение ПДД в течение 60 дней с момента постановления.
«При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений», — объяснили в пресс-службе МВД.
Министерство предлагает сократить срок уплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами с 60 до 1 дня, то есть в 60 раз. При этом, если собственник не оплатил штраф в течение одного дня, его транспортное средство будет задержано на границе.
Сейчас законопроект МВД находится на стадии общественного обсуждения, по итогам которого документ будет отправлен на дальнейшее утверждение или отклонён.