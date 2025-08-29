В МВД предложили сократить в 60 раз срок уплаты штрафов для одной категории машин

При неоплате штрафа автомобилисту будет запрещён выезд за границу.

© Andrey Ch/Shutterstock

Министерство внутренних дел (МВД) РФ выступило с предложением значительно уменьшить срок уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Поправки касаются только одной категории автомобилистов.

Ведомство подготовило законопроект, предусматривающий новые меры по отношению к собственникам автомобилей, зарегистрированных за пределами России. Сейчас владельцы автомобилей с иностранными номерами, как и автовладельцы машин с российскими номерами, обязаны погасить штраф за нарушение ПДД в течение 60 дней с момента постановления.

«При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений», — объяснили в пресс-службе МВД.

Министерство предлагает сократить срок уплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами с 60 до 1 дня, то есть в 60 раз. При этом, если собственник не оплатил штраф в течение одного дня, его транспортное средство будет задержано на границе.

Сейчас законопроект МВД находится на стадии общественного обсуждения, по итогам которого документ будет отправлен на дальнейшее утверждение или отклонён.

Как проверить штрафы ГИБДД и оплатить их вовремя