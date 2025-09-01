Скоро по всей столице: в Москве с 1 сентября расширена география «умных» светофоров

Уже в ближайшие дни новая технология в навигаторе 2ГИС станет доступна на всех улицах Москвы.

С 1 сентября 2025 года навигатор 2ГИС начал отображать сигналы «умных» светофоров внутри Третьего транспортного кольца Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке. Об этом рассказала пресс-служба геосервиса в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

По статистике, 98% водителей в стране хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда светофор был плохо виден — его закрывал автобус, грузовик или дорожный знак. Новая функция в 2ГИС решает эту проблему: в режиме ведения по маршруту навигатор показывает секунды до смены сигнала светофора. Навигатор демонстрирует именно тот сигнал светофора и таймер смены, который актуален для выбранного маршрута.

Впервые 2ГИС запустил технологию совместно с Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) ещё в апреле — впервые в России и Европе. Тогда в навигаторе начали в реальном времени отображаться сигналы светофоров на шести перекрёстках столицы. Уже в ближайшие дни «умные» светофоры заработают на всех улицах Москвы, а в дальнейшем иновационная функция появится и в других городах России.

«Мы начали с шести перекрёстков, а сейчас охватили большую часть Москвы, совсем скоро функция будет работать по всей столице. Это шаг в будущее городской навигации и, безусловно, ещё один повод открыть 2ГИС — таймеры светофоров делают движение более предсказуемым, а управление автомобилем комфортнее и безопаснее.

Мы рады, что с помощью технологий удаётся делать жизнь в крупнейшем мегаполисе страны удобнее и готовы сотрудничать с другими городами. Мы уже видим такой интерес и работаем над расширением проекта — планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей», — прокомментировал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин.

Цвет сигнала ближайшего светофора и таймер его смены доступен в мобильном приложении 2ГИС на iOS, Android, а также на мультимедийных экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

