Почему на «Аурусе» Путина в КНР китайские номерные знаки, а не российские?

Автомобиль президента России в Китае передвигается с местными номерами.

© Александр Казаков/РИА Новости

31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырёхдневным визитом для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер перемещается по Тяньцзиню на отечественном автомобиле Aurus, но с китайскими номерами. Почему? Объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В Китае – всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — приводит слова представителя президента газета «Комсомольская правда».

© Владимир Смирнов/РИА Новости

Передвигаться с зарубежными номерными знаками в Китае разрешено лишь в приграничных городах. В остальных регионах Поднебесной необходимы временные китайские номера, которые выдаются при пересечении границы. Кроме того, иностранный водитель может управлять автомобилем только при местных правах, выдаваемых на время визита – права зарубежного образца в КНР не действуют вообще.

Как обратили внимание журналисты кремлёвского пула, только Путин ездит в Китае на автомобиле отечественной марки. Остальные участники ШОС, а это около 20 глав других стран и правительств, передвигаются на китайских лимузинах Hongqi.

