Почти как в Дагестане: на капоте Porsche Cayenne стоимостью 8 млн рублей раскатали тесто

В Чикаго повторили необычный опыт кулинара из Дагестана.

Люксовый кроссовер Porsche Cayenne стоимостью 8 млн рублей стал героем соцсетей. Причина – отнюдь не рекорд скорости или буксировка пассажирского самолёта Airbus A380, как восемь лет назад. На капоте дорогого автомобиля раскатали тесто.

Повара одного из ресторанов Чикаго высыпали на полированный капот муку, выложили тесто для пасты и принялись раскатывать с помощью скалки. Неясно, был ли покрыт капот защитной плёнкой или нет.

Необычное мероприятие прошло в выставочном зале заведения и привлекло внимание посетителей. В соцсетях видео собрало миллионы просмотров и вызвало неоднозначную реакцию: кто-то в шутку хвалит поваров за инновационный подход, а другие, наоборот, ругают за такое неуважительное отношение к одной из самых знаменитых моделей Porsche.

Интересно, что повара ресторана в Чикаго – скорее всего, сами того не зная – повторили опыт своей коллеги из Дагестана. В середине августа по российским соцсетях разлетелся ролик, в котором жительница Дагестана раскатывает тесто для хинкали на капоте Toyota Camry.

