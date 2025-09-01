Суперпикап Ford ворвался в топ-5 самых быстрых прототипов в истории Нюрбургринга

1400-сильный электрический пикап попал в список лидеров Нордшляйфе.

© Ford

В списке быстрейших автомобилей в истории легендарной «Северной петли» Нюрбургринга – пополнение. Электрический пикап Ford F-150 Lightning SuperTruck ворвался в топ-5 лидеров, сообщила пресс-служба американской марки.

Батарейный грузовичок с силовой установкой на 1400 сил преодолел 20,8-километровое кольцо Нордшляйфе с 73 поворотами за 6 минут 43,482 секунды. Это на пять секунд быстрее Mercedes-AMG GT Black Series и на шесть секунд лучше, чем проехали Chevrolet Corvette ZR1X и Porsche 911 GT3 RS.

В зачёте прототипов Ford F-150 Lightning SuperTruck занял пятое место. Быстрее по Нюрбургрингу за 100-летнюю историю немецкой трассы среди несерийных моделей проезжали только четыре автомобиля: Lotus Evija X (6.24,047), прототип Xiaomi SU7 Ultra (6.22,09), Volkswagen ID.R (6.05,336) и лемановский Porsche 919 Hybrid Evo (5.19,546).

