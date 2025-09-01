Россияне купили рекордное количество автомобилей в конце лета 2025 года

Последняя неделя августа стала рекордной.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Лето 2025 года завершилось рекордом для российского авторынка. По крайней мере деле в рамках одной недели точно.

Как рассказал в своём Телеграм-канале директор и сооснователь «Автостата» Сергей Целиков, в последнюю неделю августа, 35-ю с начала текущего года, россияне купили 29 777 новых легковых автомобилей. Только за одну неделю продажи выросли на 9,7%.

«Предыдущий рекорд года, установленный на 31-й неделе (29 247 штук) превзойден на 530 единиц», — заключил аналитик авторынка.

В годовом сравнении российский авторынок, правда, по-прежнему в минусе. По сравнению с последней неделей августа 2024 года, продажи сократились на 17%. Тогда было продано 35 875 новых легковушек.

Сколько всего автомобилей было продано в августе, пока неизвестно. Первые сводки по авторынку в конце лета ожидаются после 3 сентября.

Идеальный штиль: почему в России резко выросли продажи автомобилей?