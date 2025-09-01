Toyota повторила рекорд Citroen в чемпионате мира по ралли

Японский автопроизводитель в шаге от абсолютного рекорда WRC.

© Luca Barsali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заводская команда Toyota Gazoo Racing во главе с восьмикратным чемпионом мира Себастьеном Ожье выиграла первый в истории Ралли Парагвая, состоявшийся в последние выходные лета. Японская марка повторила рекорд Citroen, а французский раллист стал автором исторического достижения среди пилотов.

На пути к своей четвёртой победе в этом году Ожье выиграл почти половину от всех спецучастков на скоростных гравийных дорогах в окрестностях города Энкарнасьон на юго-востоке Парагвая. Но его успех был далеко не очевиден. В пятницу, первый боевой день соревнования, гонщик Toyota потерял 40 секунд из-за прокола колеса. А на заключительном допе в воскресенье Ожье, ушедший на дистанцию последним, попал под ливень и потерял практически 20 секунд относительно своих соперников.

Однако несмотря на все проблемы, Ожье выиграл с запасом 26 секунд. Отчасти помогло невезение соперников: Адриен Фурмо из заводской команды Hyundai сошёл из-за поломки машины, его напарник Отт Тянак и второй пилот Toyota Калле Рованпера потеряли на проколах ещё больше времени, чем Ожье, и выбыли даже из сражения за подиум.

© Keystone Press Agency/Global Look Press

В итоге Ожье вернулся вперёд и победил с отрывом 26 секунд от лидера чемпионата Элфина Эванса, тоже выступающего за Toyota. Этот успех позволил Себу сократить отставание от валлийца с 13 до 9 очков, при том, что он выступает на неполном расписании в этом сезоне, в отличие от партнёра по команде. Замкнул тройку призёров действующий чемпион мира Тьерри Нёвиль на Hyundai.

Успех Ожье и Toyota, без преувеличения, стал историческим. Француз, одержав 19-ю победу за рулём японской машины, стал самым успешным раллистом в истории Toyota в WRC. При этом сама Toyota сравнялась с рекордом Citroen по числу побед на этапах мирового первенства – 102. Учитывая, что французская марка уже несколько лет не выступает в WRC, абсолютный рекорд «японцев» – лишь дело времени.

Результаты Ралли Парагвая WRC, топ-5:

В чемпионате после 10 из 14-ти этапов Эванс лидирует со 198 очками. Рованпера идёт вторым (191), Ожье располагается на третьей строчке (189), Тянак на четвёртом месте (180). Следующий этап состоится через две недели 11-14 сентября, в Чили.

