GAC прокомментировал обвинения в адрес «умного» круиз-контроля, повлекшего ДТП

Российский водитель судится с китайской компанией из-за «умной» электроники.

© Haggardous50000/Shutterstock

Российское представительство GAC отреагировало на обвинения в адрес искусственного интеллекта на кроссовере GS8 после ДТП. Суд в Нижнем Новгороде рассматривает случай, в котором адвокаты обвиняемого в аварии водителя пытаются переложить вину на «умную» электронику в автомобиле.

Происшествие случилось 10 ноября прошлого года на платной трассе М-12 в Нижегородской области. Водитель, заметив грузовой автомобиль на обочине, понадеялся на адаптивный круиз-контроль и не предпринял попыток остановить автомобиль. Однако кроссовер не замедлился, а времени отреагировать у автомобилиста не осталось.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД). Согласно экспертизе, у него было 0,6 секунды, чтобы отреагировать и избежать столкновения.

Тем не менее, адвокаты обвиняемого настаивают на том, что авария произошла по вине электронных ассистентов, и требуют проведение повторной экспертизы. И если защита водителя окажется права, то впервые в истории, по крайней мере российской практики, виновным в ДТП признают искусственный интеллект.

© GAC

В GAC, впрочем, считают такой исход маловероятным. В российском офисе марки подчеркнули, что круиз-контроль не отвечает за безопасность водителя и пассажиров.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что адаптивный круиз-контроль — это система, которая в первую очередь нацелена на более комфортное вождение. Она призвана помогать водителю поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Данная система не является системой безопасности, детектором препятствий или системой предупреждения столкновений. Водитель должен контролировать дорожную обстановку и сам несет ответственность за скорость и дистанцию до других автомобилей. Компания ГАК Мотор Рус настоятельно рекомендует водителям всегда сохранять бдительность, особенно при движении в условиях высокой интенсивности дорожного движения и сложных условий видимости», — говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

