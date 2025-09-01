«Решили на машине». Путин поедет в Пекин на «Аурусе»

Стало известно, на чём президент России приедет в столицу Китая.

Президент России Владимир Путин поедет в Пекин на автомобиле. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

31 августа Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине в северной части Китая. Также в рамках четырёхдневного визита президент России отправится в столицу, где 3 сентября примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Расстояние между Тяньцзинем и Пекином по автомобильной дороге составляет 121 км. Два китайских мегаполиса соединяет четырёхполосная автомагистраль, которую машины в среднем преодолевают за 1 час 45 минут при движении со скоростью 75 км/ч.

Поедет Путин на российском автомобиле Aurus с местными номерами. В отличие от других глав стран, прибывших на ШОС, президент России передвигается на машине, построенной в своей стране. Остальные гости саммита ездят на лимузинах китайской марки Hongqi.

