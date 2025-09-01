Стартовал выпуск ещё одного кроссовера Tenet. Это флагман нового российского автобренда

Две первые модели Tenet уже появились в продаже.

© Tenet

Бывший автозавод Volkswagen в Калужской области активно наращивает объёмы выпуска автомобилей новой российской марки Tenet. На конвейер встала уже третья за последний месяц модель, сообщили в пресс-службе бренда.

После первенца марки T7 и последовавшего за ним T4 в производство поступил T8. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем, который является флагманом модельной линейки Tenet.

«Для выпуска Tenet T8 провели доналадку сборочных линий, адаптировали оборудование под конструктивные особенности модели и настроили системы контроля качества», — рассказали на предприятии.

Сборка, как в случае с двумя другими кроссоверами Tenet, осуществляется по полному циклу – со сваркой, сборкой и окраской кузовов. Все выпускаемые экземпляры адаптированы к особенностям климата в России: кузов и днище каждого автомобиля проходят дополнительную обработку воском и получают дополнительный слой антикоррозийных материалов.

Как скоро Tenet T8 появится в продаже, не уточняется. T4 и T7 поступили в продажу в конце августа.

