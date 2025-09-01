Стало известно о новых правилах ремонта для СТО: услуги могут подорожать

В России впервые с 2001 года глобально изменились правила техобслуживания и ремонта автомобилей.

© Orlov Alexsandr/Shutterstock

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила технического обслуживания и ремонта автомобилей. Редакция правительственного документа претерпела наиболее серьёзные изменения за последние четверть века.

В обновлённой редакции правил прописана возможность оформления документации в электронном виде, то есть подать заявку на ремонт, оформить договор со станцией технического обслуживания теперь можно через мобильное приложение или на сайте. Кроме того, отныне автосервисы обязаны размещать прайс-листы на сайтах и в соцсетях.

Одно из ключевых изменений в регламенте ТО и ремонта автомобилей с 1 сентября — пересмотренные правила использования запчастей и компонентов. Теперь автосервис имеет законное право отказаться от использования запасных частей, предоставляемых клиентом. Подробно о том, почему данное нововведение может привести к подорожанию услуг СТО, вы можете в отдельном материале на «Рамблер/авто».

Интересно, что теперь станции техобслуживания не обязаны иметь книгу отзывов и предложений. При этом в документе не уточнен минимальный срок, в течение которого клиент может предъявить автосервису претензии по некачественному ремонту.

Предыдущая редакция правил техобслуживания и ремонта автомобилей была написана в 2001 году и дважды дополнялась — в 2007-м и 2017-м. Относится новый регламент также к мотоциклам, мотороллерам, прицепам и полуприцепам. Документ будет действителен в течение шести ближайших лет.

