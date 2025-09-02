Спорткар Lotus Emira станет гибридом в 2027 году

Выпуск бензинового спорткара будет прекращён через два года.

© Lotus

Спорткар Lotus Emira не уйдёт в историю в 2027 году, когда с конвейера сойдёт последний экземпляр с двигателем внутреннего сгорания. Модель получит полуэлектрическую версию, сообщает AutoExpress.

Среднемоторный автомобиль сейчас оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем Mercedes-AMG или 3,5-литровым Toyota V6 с наддувом. Мощность составляет 360 и 400 л.с. соответственно. Проблема в том, что оба этих двигателя не соответствуют новым нормам выбросов Евро-7, которые вступят в силу в Европе в конце 2026 года.

Однако поклонникам Lotus Emira переживать не стоит. Генеральный директор компании Фэн Цинфэн на конференции, посвящённой финансовым результатам за второй квартал, объявил, что в 2027 году будет выпущена версия с доработанным V6 и подзаряжаемым электрическим довеском. В подробности топ-менеджер вдаваться, правда, не стал.

По сведениям источников, Lotus намерена обратиться за Mercedes-AMG за новым двигателем V6 для Emira. Тем более немецкая компания как раз занимается разработкой «турбошестёрки», которая будет соответствовать стандартам Евро-7.

