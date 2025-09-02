Названы регионы России с самыми высокими убытками для автостраховщиков

В этих регионах компании передают большинство полисов ОСАГО в страховочный пул.

© Oleg Znamenskiy/Shutterstock

Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал регионы-лидеры с самой большой долей договоров ОСАГО, которые с 1 июля 2024 года по 31 июня 2025 года были переданы в так называемый перестраховочный пул. Статистику привела пресс-служба организации.

Перестраховочный пул — это общий фонд страховых компаний, из которого осуществляется возмещение убытка в ДТП по вине водителя, находящегося в этом пуле. При оформлении «автогражданки» компания вправе решить — забрать клиента себе или передать его в этот перестраховочный пул. Если водитель неопытный или часто попадает в аварии, страховщику выгоднее перенаправить его «автогражданку» в пул и не нести потерь при наступлении страхового случая.

«Высокие показатели (по региону) свидетельствуют прежде всего о повышенных рисках недобросовестных практик в обязательной «автогражданке», а также о высокой частоте дорожно-транспортных происшествий и низком уровне дорожной безопасности», — объясняет глава РСА Евгений Уфимцев.

Первое место по доле договоров обязательного автострахования, переданных в перестраховочный пул, занимает Дагестан: передано 77,8% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по данному показателю идёт Чечня: в перестрахование передано 60,6% полисов ОСАГО, а на третьем месте Ингушетия – 60,1%.

Топ-10 регионов с наибольшим количеством договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул:

Дагестан – 77,8% от всех оформленных договоров Чеченская Республика — 60,6% Ингушетия — 60,1% Карачаево-Черкесия — 53,6% Кабардино-Балкария – 47% Приморский край — 45% Северная Осетия-Алания — 39,3% Тыва — 33,4% Бурятия — 29,8% Саха — 29,1%

По России средняя доля риска высокоубыточных договоров ОСАГО составляет 9%, что на 0,5% меньше прошлогоднего показателя. Наименьшая доля передаваемых в перестраховочный пул договоров в Москве (3,9%), Республике Коми (3,8%) и Санкт-Петербурге (3,4%).

Как сэкономить на ОСАГО