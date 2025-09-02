«Волга» возвращается: стали известны новые подробности о возрождении легендарной марки

Инсайдер обещает, что презентация первой «Волги» за последние два десятилетия не за горами.

© Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) готовится к возобновлению производства легковых машин под маркой «Волга». О подробностях возрождения легендарного советского и российского бренда сообщил телеграм-канал «Русские автомобили».

О перезапуске марки впервые стало известно ещё весной прошлого года. Но если тогда ГАЗ собирался возобновить выпуск «Волги» при сотрудничестве с Changan, то теперь сообщается о партнёрстве с другим крупным китайским автопроизводителем.

«Новая «Волга» создаётся в сотрудничестве с Geely. Презентация проекта не за горами», — сообщил инсайдерский паблик, отметив, что в модельном ряду будет одна «приятная неожиданность».

Марка «Волга» существовала в отечественном автопроме с 1956 по 2009 годы. Под этим названием ГАЗ выпускал легковые автомобили среднего и представительского класса. За полвека с конвейера предприятия в Нижнем Новгороде сошло около 2 млн машин со знаменитой эмблемой с бегущим оленем.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций