Названы самые популярные направления для путешествий в России осенью

Путешествовать осенью большинство россиян предпочитают на автомобиле.

© YURY TARANIK/iStock.com

Около 90% опрошенных российских граждан намерены отправиться в путешествие наступившей осенью. Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием более 3200 тысяч жителей нашей страны, проведенного СберАвто, Ситидрайв и Работой.ру.

Среди самых популярных направлений для путешествий осенью опрошенные жители России называют такие регионы, как Алтай (68%), Карелия (58%), Калининград (36%), Кисловодск и Байкал (по 30%), Пятигорск (28%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (27%), Суздаль (24%), Казань и Адыгея отметили (по 23%), Ярославль (22%), Владивосток (21%). 17% респондентов планируют осенью побывать в Москве или Московской области.

© rusm/iStock.com

При этом для путешествия осенью 58% участников опроса выберут автомобиль. Поезд считают оптимальным 50% опрошенных, а самолет — 36%. Автобус назвали 19% участников, теплоход или корабль — 14%.

«Говоря о преимуществах осенних путешествий, 81% опрошенных отметили, что это самое комфортное время в плане погоды. 42% респондентов указали, что до мест отдыха проще добраться и нет ажиотажа, а 39% считают, что отдых осенью дешевле. 14% участников опроса выбрали этот период из-за того, что в их предпочитаемом месте отдыха происходит много интересных событий», — говорится в отчёте по итогам опроса.

Выбирая идеальный осенний месяц для путешествий, 68% респондентов назвали сентябрь. Октябрь выбрали 12% опрошенных, тогда как ноябрь получил всего 1% голосов. Ещё 10% участников считают, что все осенние месяцы подходят для поездок, а 9% и вовсе не считают ни один из них идеальным.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

