В России появился новый автобренд: что это за автомобили

На российском рынке стало на один китайский бренд больше.

Китайская автомобилестроительная компания Changan запустила в России линейку Uni. На это указывает открытие официального отдельного сайта с модельным рядом, прайс-листами и адресами дилерских центров.

Changan дебютировал в России ещё в 2013 году, а в 2021 году впервые привёз в нашу страну кроссоверы и седаны суббренда Uni. Машины этой марки отличаются от обычных моделей Changan футуристичным дизайном экстерьера и интерьера.

«UNI — это дочерний бренд Changan Automobile, который воплощает в себе стремление концерна к инновациям и высоким стандартам качества автомобилей», — говорится в описании марки на сайте.

О планах Changan вывести Uni в отдельное семейство на российском рынке впервые стало известно ещё в 2023 году. За прошедшие два года линейка выросла в два раза, поэтому вполне объяснимо, почему новое семейство запущено именно сейчас. Тем более в одной только линейке самого бренда Changan в России сейчас восемь моделей.

В гамме дочерней марки Changan в России представлены кроссоверы Uni-S, Uni-S, Uni-T, Uni-K и UNI-K iDD, а также седаны Uni-V и Uni-L. Стоимость автомобилей — от 2 499 000 до 3 769 900 рублей. Приобрести эти машины можно в официальных дилерских центрах Changan, которые сейчас в нашей стране 206 единиц в более чем 100 чем городах.

