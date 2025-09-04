Новый BMW X5 получит пять типов двигателя. Спойлер: один из них крайне непопулярный

«Баварцы» продолжают экспериментировать с водородными технологиями.

© BMW

Немецкий концерн BMW раскрыл новые подробности о премиальном внедорожнике X5 нового поколения, массовый выпуск которого запланирован на лето 2026 года. Флагман «баварцев» обзаведётся сразу двумя новыми моторами, рассказали в пресс-службе компании.

В моторной гамме BMW X5 пятого поколения останется не только классический бензиновый двигатель внутреннего сгорания, но и дизельный агрегат, который является неотъемлемой частью линейки с дебюта внедорожника в 1999 году. Гибридная силовая установка по-прежнему будет подключаемой (PHEV), а новинками станут электрический и водородный двигатель.

О батарейном BMW X5 впервые стало известно ещё летом прошлого года, когда кроссовер заметили на дорожных испытаниях, тогда как о водородной версии сообщается впервые. Дебют FCV-версии запланирован на 2028 год: X5 получит водородную установку BMW третьей генерации, разработанную совместно с Toyota. «Немцы» и «японцы» вместе осваивают эту технологию с 2014 года.

BMW не первый раз экспериментирует с водородомобилем

Баварская марка несколько лет назад уже экспериментировала с производством водородных автомобилей. В 2023 году компания выпустила BMW iX5 Hydrogen на базе рестайлингового X5 четвертого поколения, но дальше пилотного выпуска 100 машин не зашло. Нехватка соответствующей заправочной инфраструктуры и в целом дефицит топлива мешают популяризации водородомобилей. Поэтому есть вероятность, что BMW X5 на «горючем воздухе» окажется очередным экспериментальным образцом.

