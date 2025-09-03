Назван средний срок автокредита в России

Россияне стали брать кредит на покупку авто на более долгий срок.

Средний срок автокредитования в России за последние три месяца, с мая по июль, вырос с 5,2 до 5,5 лет или с 62,5 до 65,7 месяца. Об этом рассказала пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Данный показатель растет уже третий месяц подряд после спада в начале текущего года. Антирекорд был установлен в январе, когда средний срок автокредитования сократился до 5,1 лет (61,9 месяца), что на 6,2% (3,8 месяца) меньше июльского показателя.

«Ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Топ-5 регионов России с наименьшим средним сроком автокредитования

Самарская область — 59,9 месяца; Белгородская область — 60,5 мес.; Москва — 61,7 мес.; Санкт-Петербург — 61,9 мес.; Рязанская область — 62,1 мес.

Топ-5 регионов России с наибольшим средним сроком автокредитования

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 72,6 месяца; Краснодарский край — 72,1 мес.; Новосибирская область — 70,9 мес.; Пермский край — 69,9 мес.; Волгоградская область — 69,4 мес.

Самая значительная динамика роста срока автокредитования в июле зафиксирована в Ставропольском крае (+4,6%), Тульской (+4,3%) и Ростовской областях (+3,8%). Наиболее заметное снижение отмечено в Новосибирской области (-0,6%) и Удмуртской Республике (-0,3%).

