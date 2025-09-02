Объявлена стоимость флагманского кроссовера Tenet T8

Предзаказ на новинку российского бренда уже открыт.

© Tenet

Новый российский автобренд Tenet объявил о старте предзаказов на флагманскую модель T8 и раскрыл стоимость этой новинки. Купить семиместный кроссовер можно за сумму от 3,5 млн рублей, следует из сообщения пресс-службы марки, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Семиместный полноприводный Tenet T8 оснащен 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 197 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Паркетник разгоняется с места до «сотни» за 8,4 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Имеется шесть режимов езды: Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь, 4×4.

Альтернативы по мотору и трансмиссии нет, зато Tenet T8 предлагается в двух вариантах оснащения. Стоимость в начальной комплектации Prime составляет 3 540 000 рублей, в расширенной версии Ultra – 3 790 000 рублей.

© Tenet

Чем отличаются комплектации Tenet T8?

Prime: в «базу» включены передние сиденья с электрическими регулировками и обогревом, полный «зимний» пакет, 18-дюймовые литые диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, боковые зеркала с электроприводом складывания, панорамная крыша с люком и шторкой, система панорамного обзора 540°, задние и передние датчики парковки, шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, бесконтактное открывание двери багажника, двухзонный климат-контроль, «приборка» на 10,3 дюйма, мультимедийка с тачскрином на 15,6 дюйма и восемью музыкальными динамиками. Имеется также полный «зимний» пакет.

Ultra: расширенная комплектация дополнена 19-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, наружной подсветкой под зеркалами и порогами спереди, передними сиденьями с вентиляцией, памятью настроек зеркал и сиденья водителя, десятью музыкальными динамиками, беспроводной зарядкой для смартфона, проекционным дисплеем, а также девятью подушками безопасности.

Оформить предзаказ на Tenet T8 можно в дилерском центре марки и на официальном сайте. О старте розничной продажи кроссовера будет объявлено отдельно.

