Снова рекорд: опубликованы результаты продаж автомобилей в России в августе

В плюсе практически все сегменты российского авторынка, за исключением LCV.

Второй месяц подряд в России побит рекорд по продажам новых автомобилей в 2025 году. Если в июле россияне купили 134 603 машины, то в августе объём продаж достиг 135 534 единиц, следует из данных Минпромторга России, которые оказались в распоряжении «Рамблер/авто».

По ходу последнего месяца лета в России было продано 121 553 легковых автомобиля. Это на 1% больше, чем в июле (120 012 штук). Хотя относительно августа 2024 года рынок ушёл в минус на 17%.

Выросли относительно рекордного июля и другие сегменты рынка. Спрос на грузовики увеличился на 3% — 4523 проданных машин, автобусов продано на 6% больше — 1071 штук. А вот реализация коммерческих легких автомобилей (LCV) уменьшилась сразу на 9% — с 9183 до 8387 транспортных средств.

Больше половины всех проданных автомобилей в конце лета, 75 тысяч единиц, — российского производства. Следовательно, реализовано 60,5 тысяч иномарок.

