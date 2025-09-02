Россияне активно избавляются от китайских авто

Автомобили из Китая, купленные в 2022-2023 годах, возвращаются на рынок.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские автомобилисты стали реже покупать новые автомобили китайских марок и активно продают «китайцев» с пробегом. Об этой тенденции рассказал аналитический портал «Автомаркетолог».

С января по июль текущего года россияне купили 358,6 тысяч новых автомобилей из Китая. Это на 29% меньше прошлогоднего уровня в 506,2 тысяч единиц. Снижение продаж эксперты объясняют насыщением рынка, изменением цен и общим падением продаж в первом полугодии.

С другой стороны, перепродажи китайских автомобилей в России за первые семь месяцев текущего года увеличились на 35% — с 119,6 до 162,1 тысяч машин. Доля «китайцев» на вторичке увеличилась до 5%, хотя ещё в начале 2024 года составляла около 2%.

«Многие автомобили, купленные в 2022-2023 годах в условиях ажиотажного спроса, начали активно возвращаться на рынок», — объяснили в «Автомаркетологе».

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы доля китайских авто на вторичном рынке продолжит расти. Относительно свежие «китайцы» с пробегом имеют действующие гарантийные обязательства и прозрачную историю эксплуатации, поэтому являются достаточно привлекательным вариантом для покупателей. Около 60% перепроданных машин марок из КНР не старше трех лет.

Какие китайские автомобили россияне покупают чаще всего? Опубликован топ-10 брендов