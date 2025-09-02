В России стартовали продажи Tank 500 Hi-Charge. Это первый гибрид в линейке «пятисотого»

В российской гамме Tank 500 появилась пятая версия.

Российский офис компании Great Wall Motor объявил о начале продаж новой версии Tank 500. Премиальный рамный внедорожник с приставкой Hi-Charge в названии уже появился в официальных дилерских центрах.

В богатой линейке «пятисотого» на российском рынке, которая пополнилась уже пятой версией, прежде не было гибридов – максимум модификация с 48-вольтовым стартер-генератором. Hi-Charge — это полноценный гибрид: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 231 сил работает в связке с электромотором, в пике выдающим 394 л.с. (750 Н·м). За переключение передач отвечает 9-ступенчатая гибридная трансмиссия, привод — полный.

В оснащение 5-метрового внедорожника Tank 500 Hi-Charge имеются светодиодные фары с адаптивной функцией, литые 19-дюймовые диски с оригинальным дизайном, рейлинги на крыше, выдвижные пороги с электроприводом, пятая дверь оснащена доводчиком, опционально доступен фаркоп для использования прицепа. В салоне установлено двойное остекление с шумоизоляцией, передние и задние сиденья имеют функцию массажа и вентиляции. Центральный подлокотник второго ряда оборудован сенсорным экраном управления, а на заднем ряду сидений установлены шторки с электроприводом.

Стоимость гибридного Tank 500 Hi-Charge — от 7 299 000 рублей. В ценовой линейке полуэлектрическая версия заняла место между Adventure и Premium, второй и третьей комплектациями внедорожника.

