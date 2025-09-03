Иногда они возвращаются: Mercedes-Benz возобновит выпуск ситикаров Smart

Дочерняя марка Mercedes-Benz возвращается в сегмент ультракомпактных автомобилей.

© Smart

Немецкий концерн Mercedes-Benz и китайская компания Geely анонсировали возвращение совместного бренда Smart в сегмент ситикаров. Первая модель из возрожденной линейки уже находится на стадии проектирования, сообщили в пресс-службе марки.

Марка Smart была основана Mercedes-Benz ещё в середине 90-х. За два с лишним десятилетия под этим названием немецкий автогигант выпустил 17 моделей городских микрокаров. Однако после начала сотрудничества «немцев» с Geely в 2022 году бренд был переориентирован на полноразмерные седаны и кроссоверы на электричестве. Последний на данный момент ситикар Smart сошёл с конвейера в 2024 году.

Слухи о том, что Smart вернётся к своим «корням», давно циркулировали в СМИ и теперь наконец-то нашли подтверждение. Пока немецко-китайское предприятие лишь поделилось тизером, но намёк в виде тени ситикара рядом с актуальными моделями вполне понятен.

Городской микрокар будет называться Smart #2 и станет прямым наследником Smart Fortwo, самой популярной модели бренда, которая дебютировала в 1998 году, была обновлена в 2006-м и 2014-м и прекратила существование в 2024-м. Известно, что миниатюрный автомобиль будет полностью электрическим и получит абсолютно новую платформу для ультракомпактных автомобилей.

По официальной информации, Smart #2 находится на стадии проектирования и разработки, то есть пока нет даже тестового прототипа. Дизайном и технической «начинкой» машины занимаются специалисты Mercedes-Benz, тогда как Geely будет поручено производство.

Премьера Smart #2 запланирована на 2026 год.

