Haval Jolion обогнал Lada Vesta. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в августе

Впервые с декабря 2023 года Lada Granta и Lada Vesta оказались не на двух первых строчках рейтинга продаж.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Автомобили Lada Granta 36-й месяц подряд возглавили рынок новых автомобилей в России. Однако другая популярная модель АвтоВАЗа впервые за очень долгое время потеряла позицию в рейтинге, следует из данных «Автостата».

По итогам августа бестселлер тольяттинского концерна Lada Granta разошёлся тиражом 12 921 экземпляров. А на второе место вышел китайский кроссовер Haval Jolion, выпускаемый на заводе в Туле, — 6643 автомобилей. Это значит, что впервые с декабря 2023 года Lada Vesta опустилась в рейтинге продаж ниже второго места. Флагман Волжского завода в августе был продан в количестве 6332 штук и занял третье место.

Из других перестановок можно отметить, что белорусский кроссовер Belgee X50 вышел на четвертое место, опередив Chery Tiggo 7L. Паркетник Haval M6 поднялся в топ-10, тогда как Jetour Dashing, наоборот, выбыл из списка десяти самых продаваемых моделей.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в августе 2025 года:

Lada Granta — 12 921 автомобилей; Haval Jolion — 6643; Lada Vesta — 6332 ; Belgee X50 — 5102; Chery Tiggo 7L — 3770; Сhangan Uni-S — 3532 Chery Tiggo 4 — 3476; Geely Monjaro — 3331; Haval M6 — 3141; Lada Niva Legend — 2936.

В марочном рейтинге по итогам августа лидирует Lada — 27 610 автомобилей. На втором месте расположился Haval с объёмом продаж 16 028 авто, следом идут Chery (11 099) и Geely (8689). Белорусский бренд Belgee вернулся в топ-5, отыграв одну строчку по сравнению с июлем — 7806 проданных машин.

