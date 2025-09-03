Продажи новых легковых автомобилей в России побили 10-месячный рекорд

Больше машин россияне купили только в октябре 2024 года.

По итогам августа в России продано 122 633 новых легковых автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это рекорд не просто с начала текущего года, а с ноября 2024 года.

Продажи новых легковых авто в России стали рекордными второй месяц подряд и по сравнению с июлем (120 649 штук) выросли на 1,6%. Этой прибавки отечественному авторынку хватило даже для того, чтобы превзойти показатели ноября и декабря прошлого года — 121 884 и 120 912 машин соответственно. Больше авто россияне купили только в октябре 2024-го — 171 179 штук.

В сравнении с августом прошлого года объём продаж в конце лета 2025 года, правда, оказался на 17,6% меньше: 12 месяцев назад российские граждане купили 148 338 легковые машины.

В общей сумме за первые восемь месяцев текущего года в России продано 773 264 новых легковушек. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

