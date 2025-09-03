Новый флагман не помог: продажи автомобилей «Москвич» рухнули на 42%

Столичный автозавод рассказал о продажах своих автомобилей в августе.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спрос на новые автомобили марки «Москвич» в августе сократился как в срезе одного месяца, так и в годовом выражении, несмотря на пополнение модельного ряда. В последнем месяце лета 2025 года было продано всего 1,1 тысячи автомобилей сборки Московского автозавода, хотя в целом отечественный авторынок установил рекорд последних 10 месяцев.

«Продажи «Москвича» в августе составили 1124 автомобиля, за 8 месяцев составили 9960 автомобилей, рыночная доля сохранилась на уровне прошлого года», — приводит сообщение пресс-службы марки информационное агентство ТАСС.

Для сравнения, в июле «Москвич» продал на 11% больше — 1268 машин. Год назад, в августе 2024-го, объём продаж и вовсе был на 42% выше и составлял примерно 1900 единиц.

Август стал первым полным месяцем с начала продаж нового флагманского кроссовера «Москвич 8», впервые появившегося в автосалонах 22 июля. Данные по продажам отдельных моделей столичное предприятие не раскрывает. В заявлении говорится только, что в августе реализовано свыше 300 седанов «Москвич 6» и более 80 электрических кроссоверов «Москвич 3е».

