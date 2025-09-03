Новая госпошлина за техосмотр с 1 сентября: как узнать реквизиты и оплатить

Госавтоинспекция рассказала, куда автовладельцам обращаться за информацией по оплате нового сбора за ТО.

С 1 сентября 2025 года в России вступила в силу новая госпошлина за технический осмотр (ТО) автомобиля. Платной стала регистрация диагностической карты — документа, подтверждающего соответствие автомобиля техническим требованиям.

Новая госпошлина обойдётся в 500 рублей. В Госавтоинспекции уже пояснили, что уплачивать этот сбор обязаны автовладельцы, а не операторы ТО. Теперь ведомство уточнило, что реквизиты и другие детали оплаты государственной пошлины можно узнать на месте проведения технического осмотра.

«По вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга», — говорится в сообщении на официальном сайте ГАИ.

Напомним, с 2021 года техосмотр необязателен для легковых автомобилей, находящихся в частной собственности. ТО необходимо провести только при перепродаже, постановке машины на учёт и изменении её конструкции.

