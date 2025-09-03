Эксперт назвал причины рекордного спроса на автомобили в России

С чем связан взлёт продаж автомобилей в июле и августе в нашей стране? Объяснил глава АЕБ.

Последний месяц лета 2025 года стал рекордным для российского рынка. Впервые с октября прошлого года россияне купили свыше 121 тысячи новых легковых авто, а общее количество приобретенных транспортных средств достигло 135 534 единиц, что тоже стало наивысшим результатом с осени прошлого года. О том, что стоит за этими рекордными цифрами, рассказали в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«В августе рынок продолжил демонстрировать признаки стабилизации. Основными факторами влияния оставались складские запасы, потребительская активность и размер ключевой ставки», — приводит слова председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева пресс-служба организации.

По оценке экспертов рынка, на данный момент на складах автопроизводителей и дилеров «пылятся» около 400-450 тысяч автомобилей при норме в 350 тысяч. На реализацию этих машин уйдёт три-четыре месяца.

«Традиционно тренд на осень задаст сентябрь, обычно несущий положительную динамику после завершения сезона отпусков.

При этом следует учесть, что коммерческие акции, использованные дилерами, поддержали рынок, сократили и одновременно обновили складские запасы. Предполагаем, что в ближайшей перспективе основными драйверами развития рынка станут программы государственной поддержки и вероятное снижение ключевой ставки», — заключил глава АЕБ.

12 сентября Центробанк РФ проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов допускают, что показатель будет снижен с текущих 18% до 16-16,5%.

