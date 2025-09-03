«Это только начало». Volkswagen нашёл новое применение названию Polo

VW подтвердил ребрендинг электрической линейки.

© Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen официально объявил о переименовании своей линейки электрических автомобилей. Вопреки предположениям, аббревиатура ID останется в названиях моделей, но будет дополнена культовыми именами.

Первой моделью в рамках новой концепции станет электрический хэтчбек на базе концепт-кара ID. 2all. Называться новинка будет ID. Polo в честь одной из самых культовых моделей Volkswagen, которой в этом году исполнилось 50 лет.

© Volkswagen

Ждём дальше ID.Tiguan, ID.Golf, ID.Beetle, ID.Scirocco? Да, судя по заявлению топ-менеджера компании.

«Названия наших моделей постоянно находятся на слуху и прочно ассоциируются с высокой надёжностью, стильным дизайном и продвинутыми технологиями. Мы будем использовать эти имена и дальше. ID. Polo — это только начало», — прокомментировал генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.

Премьера ID. Polo состоится на Международном автосалоне в Мюнхене, который пройдёт с 8 по 14 сентября. Запуск серийного производства электрического хэтчбека запланирован на 2026 год.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы