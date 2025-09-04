Эксклюзивный гиперкар, принадлежащий экс-пилоту Формулы 1, выставлен на продажу

В автомобиле одних только опций на $189 610 (15,3 млн рублей).

© Broad Arrow Auctions

Один из 150 экземпляров дорожного гиперкара Aston Martin Valkyrie уйдёт с молотка. Автомобиль с номером шасси 089 продаёт бывший восьмикратный победитель гонок Формулы 1 Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик заказал гиперкар ещё в 2018 году, когда выступал за команду Red Bull, принимавшую непосредственное участие в разработке «Валькирии». Машину он получил только в 2023-м и за два года проехал на ней всего 160 км.

«Эта машина ощущается и выглядит как гоночная. Можно ли её назвать вершиной автомобилестроения? Я думаю, да», – сказал Риккардо в одном из интервью несколько лет назад.

Aston Martin Valkyrie с карбоновым монококом оснащен атмосферным двигателем V12 рабочим объёмом 6,5 литра, работающим в паре с гибридной системой KERS. Общая отдача комбинированной системы — 1160 л.с. Спринт до «сотни» гиперкар преодолевает всего за 2,6 секунды и развивает максимальную скорость 400 км/ч.

© Broad Arrow Auctions

Выставленный на продажу автомобиль имеет перламутровый бледно-голубой оттенок кузова, играющий разными красками в зависимости от угла обзора. При этом на боковинах кузова по заказу Риккардо оставили «голый» карбон, а крыша и капот получили глянцевое лаковое покрытие. Отделка четырёхместного салона выполнена из чёрной алькантары с серебристой прострочкой и углеродного волокна.

Как говорится в описании на сайте аукциона, Риккардо заплатил только $189 610 (15,3 млн рублей) за различные опции и дополнения в своём Aston Martin Valkyrie. Ориентировочная стоимость гиперкара на торгах, которые пройдут 10 октября в Бельгии, — $2,8-3,2 млн, что в переводе на рубли составляет 226-258 млн.

5 самых дорогих автомобилей в истории человечества