Сразу два российских автомобиля попали в рейтинг долгожителей мирового автопрома

Иностранцы в восторге от этих машин из России.

Два автомобиля крупнейшего российского автоконцерна АвтоВАЗ попали в рейтинг авторитетного британского издания AutoCar. В список включены модели, которые выпускались на протяжении как минимум трёх десятилетий.

Возглавляет рейтинг немецкий Volkswagen Beetle: легендарный «Жук» находился на конвейере 65 лет – с 1938 по 2003 годы. На втором месте идёт ещё один автомобиль VW: фургон Type 2, более известный как Transporter, выпускался 64 года. Замыкает тройку долгожителей британский родстер Morgan 4/4, который, как и Type 2, был в производстве 64 года.

Первый из двух российских автомобилей в рейтинге занимает пятую строчку. Это внедорожник ВАЗ-2121 «Нива», именуемый Lada Niva на зарубежных рынках. «Вездеход» АвтоВАЗа встал на конвейер в 1977 году и выпускается по сей день.

Вторая машина из России в списке AutoCar, в отличие от «Нивы», больше не выпускается. ВАЗ-2105, более известная как «Пятёрка», заняла 20-е место в списке со сроком 32 года на конвейере.

Топ-20 автомобилей-долгожителей в мировом автопроме

Что британцы говорят о «Ниве» и «Пятёрке»?

Аналитики британского автожурнала, описывая модели, подчеркнули, что Lada Niva была построена Волжским автозаводом с нуля и не имела прототипов из-за рубежа.

«Лёгкая, компактная и доступная по стоимости машина в одночасье стала хитом продаж и остаётся самым экспортируемым автомобилем марки Lada», — пишет AutoCar.

Если говорить о Lada 2105, то AutoCar напомнил, что седан был построен на базе итальянского Fiat 124. Модель активно поставлялась за границу, в том числе в Великобританию и Канаду, под названием Riva.

«Lada 2105 была выпущена тиражом 14 млн экземпляров и остаётся одним из самых продаваемых автомобилей в истории», – отметили в британском издании.

