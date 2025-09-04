Сразу два российских автомобиля попали в рейтинг долгожителей мирового автопрома
Иностранцы в восторге от этих машин из России.
Два автомобиля крупнейшего российского автоконцерна АвтоВАЗ попали в рейтинг авторитетного британского издания AutoCar. В список включены модели, которые выпускались на протяжении как минимум трёх десятилетий.
Возглавляет рейтинг немецкий Volkswagen Beetle: легендарный «Жук» находился на конвейере 65 лет – с 1938 по 2003 годы. На втором месте идёт ещё один автомобиль VW: фургон Type 2, более известный как Transporter, выпускался 64 года. Замыкает тройку долгожителей британский родстер Morgan 4/4, который, как и Type 2, был в производстве 64 года.
Первый из двух российских автомобилей в рейтинге занимает пятую строчку. Это внедорожник ВАЗ-2121 «Нива», именуемый Lada Niva на зарубежных рынках. «Вездеход» АвтоВАЗа встал на конвейер в 1977 году и выпускается по сей день.
Вторая машина из России в списке AutoCar, в отличие от «Нивы», больше не выпускается. ВАЗ-2105, более известная как «Пятёрка», заняла 20-е место в списке со сроком 32 года на конвейере.
Топ-20 автомобилей-долгожителей в мировом автопроме
- Volkswagen Beetle (1938-2003) — 65 лет;
- Volkswagen Type 2 (1949-2013) – 64 года;
- Morgan 4/4 (1955-2019) — 64 года;
- Hindustan Ambassador (1958-2007) – 49 лет;
- Lada Niva (с 1977 года и по настоящее время) — 48 лет;
- Citroën 2CV (1948-1990) – 42 года;
- Mini (1959-2000) – 41 год;
- Hillman Hunter (1966-2005) – 39 лет;
- Peugeot 504 (1968-2006) – 38 лет;
- Mercedes-Benz G-Class (1979-2017) – 38 лет;
- Renault 12 (1969-2006) – 37 лет;
- Bristol 603 (1976-2011) – 35 лет;
- Volkswagen Golf (MK1, 1974-2009) – 35 лет;
- Toyota Land Cruiser 70 Series (с 1984 года по настоящее время) – 41 год;
- Peugeot 405 (c 1987 года по настоящее время) – 38 лет;
- Land Rover 90/110/Defender (1983-2016) – 33 года;
- Renault 4 (1961-1994) – 34 года;
- Fiat Uno (1980-2013) — 33 года;
- Lada 2105 (1980-2012) – 32 года;
- Volkswagen Santana — 31 года.
Что британцы говорят о «Ниве» и «Пятёрке»?
Аналитики британского автожурнала, описывая модели, подчеркнули, что Lada Niva была построена Волжским автозаводом с нуля и не имела прототипов из-за рубежа.
«Лёгкая, компактная и доступная по стоимости машина в одночасье стала хитом продаж и остаётся самым экспортируемым автомобилем марки Lada», — пишет AutoCar.
Если говорить о Lada 2105, то AutoCar напомнил, что седан был построен на базе итальянского Fiat 124. Модель активно поставлялась за границу, в том числе в Великобританию и Канаду, под названием Riva.
«Lada 2105 была выпущена тиражом 14 млн экземпляров и остаётся одним из самых продаваемых автомобилей в истории», – отметили в британском издании.
