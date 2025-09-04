175 млн километров за 650 млн минут: Ситидрайв подвёл итоги лета 2025 года

Ситидрайв рассказал, куда, как часто и на каких автомобилях ездили пользователи каршеринга минувшим летом.

© Ситидрайв

Клиенты оператора каршеринга Ситидрайв за три месяца минувшего лета преодолели более 175 миллионов километров и провели за рулём более 650 миллионов минут. Об этом говорится в отчете компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в четверг, 4 сентября.

Наиболее протяжёнными маршрутами стали поездки из Москвы в Грозный, из Санкт-Петербурга в деревню Дубье Псковской области, а также из Краснодара обратно в Петербург. Активность пользователей каршеринга по времени суток распределилась следующим образом:

34% – вечером с 18 до 24 часов;

32% — днём с 12 до 18 часов;

26% — утром с 6 до 12 часов.

Если разделить автомобили на классы, то чаще всего в аренду минувшим летом брали Kia Rio (эконом), Belgee X50 (комфорт-класс), Audi A3 (премиум-класс) и VW ID.4 (электромобили).

© Ситидрайв

В большинстве случаев клиенты Ситидрайва выбирали пакетные тарифы, спрос на которые в сравнении с прошлым годом вырос на 20%. Краткосрочная аренда увеличила свою долю на 10%. В целом востребованность услуг Ситидрайва увеличилась на 18% в сравнении с летом прошлого года.

Всего за летний сезон 2025 года состоялось более 6 миллионов аренд каршеринга. Почти 3,5 тысяч раз каршероводы воспользовались арендой авто для путешествий (Рент). Более тысячи аренд было заключено на длительный срок (Надолго). Также было оформлено около 300 договоров с возможностью последующего выкупа транспортных средств.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

