«От дна оттолкнулись». Российскому авторынку спрогнозировали новый рост

В сентябре в России может быть установлен новый рекорд продаж легковых автомобилей.

© blinow61/iStock.com

Рекордно высокие продажи новых легковых автомобилей в июле и августе 2025 года — это лишь начало восходящего тренда на российском рынке. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в сентябре, скорее всего, будет установлена новая планка.

Второй месяц подряд российский авторынок обновил рекорд текущего года. Если в июле было продано 120 649 легковушек, то в августе – 122 633. Это максимальный показатель с октября прошлого года.

«Мы зашли в диапазон, который считаем обычным, нормальным, стабильным, — от 120 до 160 тысяч. Уже второй месяц мы в этом диапазоне. Разница с июлем всего 1%, но всё равно это стабильные 120 тысяч.

В сентябре мы, скорее всего, ещё подрастём. Июль и август, даже если посмотреть 2021 год, никогда не были ярковыраженными месяцами продаж и покупок автомобилей. Это сезон отпусков, подготовки к школе и так далее. Сейчас, как видим, рынок в июле и августе приподнялся, и это может быть знаком того, что мы от дна оттолкнулись», — поделился мнением Удалов в эфире «Автостат. Оперативка».

Сооснователь и директор «Автостата» Сергей Целиков добавил: «Мои ожидания были на уровне 115-120 тысяч. И то, что продали больше 120 тысяч – лично для меня это очень хороший знак».

На июль и август вместе взятые приходится практически треть, 31%, от всех продаж автомобилей в России в текущем году — 243 282 из 773 264 единиц.

Haval Jolion обогнал Lada Vesta. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в августе