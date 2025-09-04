В России резко подешевели кроссоверы Solaris: вот как изменились цены

Паркетник Solaris HС, ранее известный как Hyundai Creta, стал дешевле примерно на 240 тысяч рублей.

Бывшее предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге, ныне именуемое «Автозавод АГР», в начале сентября опубликовало обновлённые прайс-листы на свои автомобили, выпускаемые под брендом Solaris. «Рамблер/авто» изучил новые прайсы и сравнил цены с предыдущими.

Снижена стоимость кроссовера Solaris HC, представляющего собой переименованный Hyundai Creta. В сравнении с предыдущими ценниками, опубликованными в июне, подешевело большинство комплектаций паркетника — преимущественно с автоматической коробкой передач. В среднем Solaris HC стал дешевле на 240 тысяч рублей.

Новые и старые цены на кроссовер Solaris HC

C двигателем 1,6:

Prime, AT 2WD: 2 428 000 рублей (старый ценник — 2 670 000 рублей);

Classic: AT 2WD: 2 528 000 рублей (2 778 000);

Family, AT 2WD: 2 648 000 рублей (2 893 000);

Family, AT 4WD: 2 768 000 рублей (3 013 000);

Family, МТ 4WD: 2 668 000 рублей (2 799 000);

Lifestyle, AT 2WD: 2 798 000 рублей (3 054 000);

Lifestyle, AT 4WD: 2 918 000 рублей (3 174 000).

С двигателем 2,0:

Family, AT 2WD: 2 748 000 рублей (2 983 000);

Lifestyle, AT 2WD: 2 898 000 рублей (3 264 000);

Lifestyle, AT 4WD: 3 018 000 рублей (3 144 000);

Prestige Smart, AT 4WD: 3 534 000 рублей (3 784 000).

Стоимость остальных комплектаций экс-Hyundai Creta не изменилась. Самый доступный вариант — кроссовер в версии Prime с механической КПП, передним приводом и 1,6-литровым мотором — обойдётся в 1 979 000 рублей. Наиболее дорогой является подешевевшая комплектация Prestige Smart с двигателем 2,0, полным приводом и коробкой-автомат — 3 534 000 рублей.

