Эксперт рассказал о новой тенденции на российском авторынке

В России резко вырос ввоз иномарок без уплаты утильсбора, и вот почему.

© Виталий Аньков/РИА Новости

За последний год в России резко увеличился ввоз зарубежных автомобилей для личного пользования. На новую тенденцию рынка при подведении итогов августа обратил внимание исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

По ходу последнего месяца лета 2025 года из-за границы в Россию завезли 29 тысяч новых легковушек. Показатель для нынешнего года не рекордный, но любопытный по причине необычного распределения доли импорта между физическими и юридическими лицами.

«Доля автомобилей, ввезённых физлицами, составила 46%. В августе прошлого года их было 14%. Это очень существенная разница, структура рынка серьёзно поменялась», — сказал Удалов в эфире «Автостат. Оперативка».

Аналитик авторынка также отметил, что в количественном выражении импорт автомобилей физлицами вырос с 13 до 14 тысяч, если сравнивать с августом прошлого года. Хотя в целом ввоз сильно сократился за 12 месяцев — с 89 до 29,3 тысячи, то есть на 67%.

Физические лица, напомним, освобождены от уплаты утильсбора при ввозе машины из-за границы. Главное условие – в течение года можно привезти всего один автомобиль, и он должен находиться в собственности импортера не менее 12 месяцев, то есть перепродажа в течение этого срока запрещена. При нарушении этих требований придётся заплатится утильсбор в полном объеме.

