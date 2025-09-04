Раскрыты комплектации полноприводного кроссовера GAC GS4 для России

Стали известны новые подробности о 4WD-версии китайского паркетника.

Китайский автобренд GAC рассказал о техническом оснащении полноприводной версии кроссовера GS4, которая в ближайшее время появится в продаже в России. Новинка дополнит линейку, в которой уже есть вариант с передним приводом.

Полноприводный GS4 будет доступен в двух комплектациях: GB AWD и GL AWD с безальтернативным турбодвигателем 2,0 мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как отметили в российском офисе GAC, обе версии отличаются богатым оснащением и современными системами безопасности.

Начальная комплектация GB: мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистема с четырьмя динамиками, беспроводная зарядка, функция обогрева рулевого колеса и задних сидений, вентиляция кресел водителя и переднего пассажира.

мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистема с четырьмя динамиками, беспроводная зарядка, функция обогрева рулевого колеса и задних сидений, вентиляция кресел водителя и переднего пассажира. Расширенная комплектация GL: 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша со шторкой и электроприводом, электронный детский замок задних дверей, электропривод пятой двери, шесть аудиодинамиков, функция складывания наружных зеркал заднего вида, восемь подушек безопасности и передние ремни безопасности с динамической блокировкой (CLT), снижающей нагрузку на грудь в случае столкновения.

Система полного привода на GAC GS4 реализована с помощью электрогидравлической муфты Haldex 6-го поколения от компании BorgWarner. Она автоматически срабатывает при первых признаках пробуксовки и перераспределяет крутящий момент между колесами передней и задней оси, помогая сохранять контроль над автомобилем на любой дороге с любым покрытием.

Стоимость и срок начала продаж полноприводного GAC GS4 будут объявлены в самое ближайшее время. Кроссовер с передним приводом дебютировал на российском рынке весной этого года и стоит от 2 999 000 рублей.

