«Проблем с бензином на заправках нет и не будет». Минфин исключил топливный кризис в России

Ситуация с бензином в регионах находится под контролём.

Дефицита бензина на автозаправочных станциях в регионах России нет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов после встречи с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым.

По данным Росстата, цена АИ-95 в годовом выражении выросла в цене на 13%. Только с начала текущего года бензин подорожал на 6,7%. При этом из регионов, преимущественно на Дальнем Востоке и юге страны, поступают жалобы на отсутствие топлива на отдельных АЗС и огромные очереди там, где оно есть.

«Я говорил с министром энергетики. Он сказал, что вопросов проблем снабжения нефтепродуктами в регионах, включая, естественно, бензин на заправках, нет. И не будет. Всё под контролем», — приводит слова Силуанова РИА «Новости».

Накануне, 3 сентября, в правительстве обсудили меры по стабилизации цен на топливо. При этом ещё в конце лета временный запрет на экспорт бензина из России был продлён на сентябрь-октябрь.

