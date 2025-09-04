«Грубо нарушил ПДД». Эксперт разобрал инцидент с роботом-доставщиком и кортежем с мигалкой

Робот-курьер и правительственный «Аурус» чуть не столкнулись на пешеходном переходе. Кто виноват и будет ли штраф?

В четверг днём, 4 сентября, по соцсетям разлетелось курьёзное видео, снятое на одной из улиц Москвы. Робот-доставщик еды не уступил дорогу правительственному автомобилю.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе. Ровер не стал ждать проезда кортежа и вклинился аккурат между машиной сопровождения и «Аурусом» с включёнными мигалками. К счастью для робота-курьера, водитель успел отреагировать и затормозил.

Как считает автоюрист Александр Шумский, робот был обязан остановиться и пропустить кортеж. Да, он передвигался на зелёный сигнал светофора, но в это время на перекрёстке работал регулировщик, который давал участникам дорожного движения сигнал для «расчистки» дороги правительственному авто.

«Ровер грубо нарушил ПДД, проигнорировав требования регулировщика, который имеет приоритет над сигналами светофора», — написал Шумский в своём Телеграм-канале.

Ровер-нарушитель задержан не был. Будет ли привлечен его собственник к ответственности – вопрос открытый. Кто находился в правительственном «Аурусе», тоже неизвестно.

На сегодняшний день на улицах Москвы передвигаются около 160 роботов-курьеров, выполняющих в месяц 30 тысяч заказов. Беспилотные роверы способны разгоняться до 25 км/ч, однако при движении по тротуару их скорость ограничена 10 км/ч, на пешеходном переходе ограничение составляет 6 км/ч. Каждого доставщика можно идентифицировать по номеру и QR-коду, так что найти нарушителя не составит труда.

Пешеход или транспортное средство?

В ситуации с потенциальным штрафом службы доставки, которой принадлежит данный ровер, есть несколько знаков вопроса. Во-первых, пока роботы-доставщики не включены в правовое поле и не подпадают под статью о нарушении ПДД. Максимум, владелец беспилотника в случае ДТП выплатит пострадавшему страховую сумму за вред здоровью или имуществу.

Во-вторых, пока непонятно, к какой категории участников дорожного движения можно отнести робота-курьера. Если он считается пешеходом, то штраф за переход дороги на запрещающий сигнал светофора и создание помехи транспортному средству по действующим нормам составил бы 1000 рублей. Водителю транспортного средства за подобную ситуацию на дороге грозил бы штраф от 7000 до 10 000 рублей и лишение прав сроком до 12 месяцев.

